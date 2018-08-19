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Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte il il namazı saatleri

Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.46, İstanbul'da 07.00, İzmir'de 07.11, Çanakkale'de 07.12, Iğdır'da 06.01'de kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

19 Ağustos 2018 Pazar 15:56
Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte il il namazı saatleri

Kurban Bayramı namaz saatleri belli oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

Adana: 06.39
Adıyaman: 06.27
Afyon: 06.57
Ağrı: 06.06
Aksaray: 06.43
Amasya: 06.33
Ankara: 06.46
Antalya: 06.58
Ardahan: 06.05
Artvin: 06.09
Aydın: 07.08
Balıkesir: 07.06
Bartın: 06.45
Batman: 06.15
Bayburt: 06.16
Bilecik: 06.57
Bingöl: 06.17
Bitlis: 06.11
Bolu: 06.50
Burdur: 06.59
Bursa: 07.01
Çanakkale: 07.12
Çankırı: 06.42
Çorum: 06.37
Denizli: 07.03
Diyarbakır: 06.19
Düzce: 06.52
Edirne: 07.09
Elazığ: 06.22
Erzincan: 06.20
Erzurum: 06.12
Eskişehir: 06.56
Gaziantep: 06.31
Giresun: 06.23
Gümüşhane: 06.19
Hakkari: 06.05
Hatay: 06.37
Iğdır: 06.01
Isparta: 06.58
İstanbul: 07.00
İzmir: 07.11
Kahramanmaraş: 06.32
Karabük: 06.46
Karaman: 06.48
Kars: 06.04
Kastamonu: 06.41
Kayseri: 06.37
Kırıkkale: 06.44
Kırklareli: 07.07
Kırşehir: 06.42
Kilis: 06.32
Kocaeli: 06.57
Konya: 06.50
Kütahya: 06.58
Malatya: 06.26
Manisa: 07.09
Mardin: 06.17
Mersin: 06.42
Muğla: 07.07
Muş: 06.13
Nevşehir: 06.40
Niğde: 06.41
Ordu: 06.25
Osmaniye: 06.36 
Rize: 06.14
Sakarya: 06.55
Samsun: 06.31
Siirt: 06.12
Sinop: 06.35
Sivas: 06.30
Şanlıurfa: 06.25
Şırnak: 06.10
Tekirdağ: 07.06
Tokat: 06.31
Trabzon: 06.18
Tunceli: 06.20
Uşak: 07.01
Van: 06.05
Yalova: 07.00
Yozgat: 06.38
 Zonguldak: 06.49 HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 20.08.2018 01:10
Anahtar Kelimeler:
Bayram NamazıBayramKurban Bayramıİstanbul
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