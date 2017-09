Kurbanlık hayvanda sıkıntı yok

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, kırmızı et üreticiler büyükbaş kurbanlık piyasasını değerlendirdi. TÜKETBİR Başkanı Tunç, yaptığı açıklamada, yurt dışından karkas et ve canlı hayvan ithalatında gümrük vergilerinin düşürülmesine ilişkin kararnamenin üreticide paniğe yol açtığına işaret ederek, bu durumun canlı hayvan karkas kesim kilogram fiyatlarını 2 lira düşürerek ortalama 26 liraya getirdiğini aktardı.Tunç, söz konusu düşüşün kurbanlık fiyatlarına da yansıdığını vurgulayarak, "Büyükbaş kurbanlık hayvanların kilogram fiyatı şu an yeri ve et randımanına göre 18-20 lira arasında değişiyor." diye konuştu. Hayvanların kurban pazarlarına naklinin başladığına dikkati çeken Tunç, "Bununla ilgili kurban kesecek vatandaşlarımızın panik yapmasına gerek yok. Türkiye'de kurbanlık hayvan varlığında sıkıntı yok, yeterinden fazla kurbanlık var. Üretici elindeki hayvanını 'tutayım piyasaya sürmeyeyim' mantığında değil. Çünkü bu hayvanları Kurban Bayramı için özel besliyorlar. Bu hayvanları Kurban Bayramı'nda satmazsa o zamanki rakamın 2 bin lira aşağısına kestirmek zorunda kalacak." ifadesini kullandı. Kurban Bayramı öncesinde fırsatçılık yapılarak taşıma maliyetlerinin artırıldığını belirten Tunç, bunun da üreticilerin maliyetlerini yükselttiğini söyledi.