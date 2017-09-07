Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, bayramda ihtiyaçtan fazla kurbanlığın olduğunu söyledi. Bu yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin büyükbaş kurbanlığın pazarlara girdiğini ve 900 bine yakınının satıldığını belirten Tunç, "Büyükbaş kurbanlıkların satışı beklediğimiz doğrultuda oldu. Hemen hemen geçen seneki fiyatlardan satılan kurbanlıklar, bazı yerlerde hayvanın cinsine göre daha düşük fiyatlardan bile verildi. Bayramdan önce büyükbaş kurbanlığın canlı kilogram fiyatlarına 18-20 lira demiştik, ortalama 18 lira civarında rakamlara satış yapıldı." dedi. Tunç, Et ve Süt Kurumunun (ESK) satılmayan kurbanlıkları alacağı yönündeki açıklamasının, yetiştiricileri mutlu ettiğini aktararak, "Buna karşın kurumun alım fiyatından üreticiler çok memnun değil. ESK normal fiyatından alıyor ama hiç alım yapmasa daha kötü olurdu. Yetiştiricilerin ellerinde kalan kurbanlıkları memleketlerine götürmeleri yerine burada kestirmeleri menfaatlerine olan bir şey." diye konuştu. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik ise bu sene bayram tatilinin uzun olmasından dolayı bazı vatandaşların tatile gittiğini, küçükbaş kurban satışlarının geçen seneye göre yaklaşık yüzde 30 düşerek 2 milyon 200 bin civarında kaldığını bildirdi. AA
‘Kurbanlık’ tartışması bitmedi
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, bayram tatilinin uzun olmasının kurban satışlarını yüzde 30 azalttığını ifade ederken, TÜKETBİR Başkanı fazla kurbanlık geldiğini söyledi
07 Eylül 2017 Perşembe 16:12
Bu haber kez okundu.