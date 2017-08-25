Doğu Anadolu'da, ağaç yoksunu kullanılmayan alanların ceviz ağacı dikilerek ekonomiye kazandırılması amacıyla başlatılan proje çerçevesinde, Erzincan'da kiraladığı 222 dönümlük ağaçsız araziye 2 bin 300 ceviz fidanı diken girişimci Yusuf Taşyumruk, "Kurtlar Vadisi" adını verdiği alanı hem yeşil vadiye dönüştürmeyi hem de ilk mahsulünü almayı başardı. İliç ilçesine bağlı Kuruçay köyünde yaşamını sürdüren Yusuf Taşyumruk, Orman ve Su İşleri Bakanlığının 8 yıl önce, Doğu Anadolu'da ağaç yoksunu kullanılmayan orman arazilerinin, ceviz ağacı gibi gelir getirici ürünlerin fidanları dikilerek ekonomiye kazandırılması ve çiftçinin de ek gelir elde edip geçimini sağlaması amacıyla başlattığı destek projesinden yararlanmaya karar verdi. Bu çerçevede yaptığı girişimlerden olumlu sonuçlar alan Taşyumruk, köyün yakınındaki bir vadide yer alan ve ağaç bulunmayan 222 dönümlük alanı, devlet desteğiyle 49 yıllığına kiraladı. "Kurtlar Vadisi" adını verdiği araziyi hem yeşillendirmek hem de ceviz dikip gelir elde etmek isteyen Taşyumruk, yaklaşık 3 yıl önce söz konusu vadiye yine devletin desteğiyle 2 bin 300 ceviz ağacı dikti. AA
‘Kurtlar Vadisi’ yeşil vadi oldu
Erzincan'da devlet desteğiyle kiraladığı 222 dönümlük "Kurtlar Vadisi" adını verdiği ağaçsız vadiye 2 bin 300 ceviz fidanı diken girişimci Yusuf Taşyumruk, hem araziyi yeşil vadiye dönüştürmenin hem de ilk mahsulünü almanın mutluluğunu yaşıyor
25 Ağustos 2017 Cuma 15:36
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