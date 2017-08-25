‘Kurtlar Vadisi’ yeşil vadi oldu Erzincan'da devlet desteğiyle kiraladığı 222 dönümlük "Kurtlar Vadisi" adını verdiği ağaçsız vadiye 2 bin 300 ceviz fidanı diken girişimci Yusuf Taşyumruk, hem araziyi yeşil vadiye dönüştürmenin hem de ilk mahsulünü almanın mutluluğunu yaşıyor

25 Ağustos 2017 Cuma 15:36 Bu haber kez okundu.