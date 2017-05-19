‘Kuşburnu tohumu cildi yeniliyor’

Sevil Gülsoy, kuşburnunun faydaları hakkında bilgi verdi. Kuşburnunun sadece Türkiye’de değil dünyada da çok iyi bilinen bir meyve olduğunu belirten Gülsoy, kuşburnu tohumlarının Gamma Linolenik Asit (GLA) yönünden zengin olduğu için cilde canlılık kazandırdığını ve güneş yanıklarına iyi geldiğini aktardı. Kuşburnunun ayrıca iyi bir C vitamini kaynağı olarak da bilindiğini de belirten Gülsoy, “Özellikle Karadeniz Bölgesinde birçok rahatsızlığa karşı kuşburnu bitkisi kullanılmaktadır. Çayları özellikle kış aylarının vazgeçilmezleri arasındadır. Kuşburnunun meyvesi kadar çekirdekleri de değerlidir. Kuşburnu tohumları Gamma Linolenik Asit (GLA) yönünden zengindir. GLA cilde canlılık kazandırdığı gibi, güneş yanıklarında da kullanılabilir. Sağlık sektöründe ve kozmetik sektöründe oldukça fazla tercih edilir” dedi.

Kuşburnu meyvelerinin çekirdeklerinden soğuk pres yöntemiyle kuşburnu çekirdeği yağı elde edildiğini dile getiren Gülsoy, “Kuşburnu yağı diğer bitkisel yağlara benzer şekilde yüksek oranda omega yağ asitleri içermektedir. Omega 3 ve 6, retinol ve A vitamini içeriği ile ciltte olumlu etkiler gösterdiği bilinmektedir. Yüksek omega içeriğinin yanı sıra vitamin bakımından da zengindir. Kuşburnu meyvelerinin yapısında A, E ve C vitamini bulunur. Vitaminler hem cilt hem de vücut için hayati önem taşır. C vitamini ciltte özellikle kolajen yapısını destekler. Güçlü bir antioksidandır ve cilt tonunun eşitlenmesine yardımcı olur” diye konuştu.

Her cilt tipine uygun kuşburnu yağı ile tüm cilde iyi bir bakım yapılabileceğinin altını çizen Gülsoy şunları söyledi: “Zengin içeriği ile cildinizin daha pürüzsüz görünmesine destek olabilirsiniz. Kırışıklıklara savaş açabilir, cilt yenilenmesini destekleyebilirsiniz. Özellikle günlük kremlerin üzerine damlatılarak uygulanabilir. Ayrıca suya damlatılarak da içilebilir.” İHA