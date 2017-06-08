Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kütahyalı’ya zorla getirme kararı

Fatih Terim’e hakaret ettiği ve iftira attığı iddiasıyla yargılanan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, duruşmalara katılmadığı gerekçesiyle zorla getirme kararı çıkarıldı

Bu haber kez okundu.

Kütahyalı’ya zorla getirme kararı
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’e karşı “iftira” ve “hakaret” suçlarını işlediği iddiasıyla hakkında dava açılan Rasim Ozan Kütahyalı’nın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 2’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Rasim Ozan Kütahyalı ve şikayetçi Fatih Terim katılmazken tarafları avukatları temsil etti. Duruşmada söz alan Fatih Terim’in avukatı Rezan Epözdemir, Kütahyalı’nın duruşmalara katılmamayı alışkanlık haline getirdiğini belirterek, sanık hakkında yakalama kararı çıkartılmasını istedi. Kütahyalı’nın avukatı ise müvekkilinin iş gezisi nedeniyle yurt dışında olduğunu savundu. Mahkeme Rasim Ozan Kütahyalı’nın savunmasının alınabilmesi için hakkında zorla getirme kararı çıkardı. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı Ağustos 2016’da "Türk Futbolu ve FETÖ" başlıklı bir yazı yazmıştı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim bu yazıda kendisine “iftira” ve “hakaret” edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Kütahyalı hakkında 6 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İHA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol Direktörü Fatih TerimRasim Ozan Kütahyalı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100