Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’e karşı “iftira” ve “hakaret” suçlarını işlediği iddiasıyla hakkında dava açılan Rasim Ozan Kütahyalı’nın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 2’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Rasim Ozan Kütahyalı ve şikayetçi Fatih Terim katılmazken tarafları avukatları temsil etti. Duruşmada söz alan Fatih Terim’in avukatı Rezan Epözdemir, Kütahyalı’nın duruşmalara katılmamayı alışkanlık haline getirdiğini belirterek, sanık hakkında yakalama kararı çıkartılmasını istedi. Kütahyalı’nın avukatı ise müvekkilinin iş gezisi nedeniyle yurt dışında olduğunu savundu. Mahkeme Rasim Ozan Kütahyalı’nın savunmasının alınabilmesi için hakkında zorla getirme kararı çıkardı. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı Ağustos 2016’da "Türk Futbolu ve FETÖ" başlıklı bir yazı yazmıştı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim bu yazıda kendisine “iftira” ve “hakaret” edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Kütahyalı hakkında 6 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İHA
Kütahyalı’ya zorla getirme kararı
Fatih Terim’e hakaret ettiği ve iftira attığı iddiasıyla yargılanan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, duruşmalara katılmadığı gerekçesiyle zorla getirme kararı çıkarıldı
08 Haziran 2017 Perşembe 15:10
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