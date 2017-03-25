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‘Kutnu merceği' emin ellerde

Gaziantep'te asırlara şahitlik eden gelenek kutnu dokumasında, kumaşın atkı ve çözgü sayılarını ölçmeye yarayan bakır mercek, yaklaşık bir asırdır ustadan ustaya emanet ediliyor.

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‘Kutnu merceği' emin ellerde
Gaziantep'te asırlara şahitlik eden gelenek kutnu dokumasında, kumaşın atkı ve çözgü sayılarını ölçmeye yarayan bakır mercek, yaklaşık bir asırdır ustadan ustaya emanet ediliyor. Gaziantep'te 16. yüzyıldan bugüne gelen ipekli kutnu dokumasında, kumaşın atkı ve çözgü sayılarını ölçmeye yarayan bakır mercek, yaklaşık bir asırdır ustalara emanet ediliyor. Kentin en eski kutnu dokuma ustalarından 60 yaşındaki Abdulkadir Mekki'ye babasının yetiştirdiği ustası tarafından verilen bakır mercek, kutnu dokuma sanatını gelecek kuşaklara aktaracak ustalar tarafından titizlikle korunuyor.  Büyüklerinin emaneti olarak gördükleri mercekle kutnu dokumasının atkı ve çözgü sayılarını ölçen ustalar, gözü gibi baktıkları merceği gururla taşıyor.  Dedesi ve babasından miras kalan kutnu dokumacılığını küçük yaşlarından beri sürdüren usta Mekki, yaptığı açıklamada, 16. yüzyıldan beri Gaziantep'te kutnu kumaşının dokunduğunu söyledi.  Baba mesleği olan kutnu dokumaya çok küçük yaşlarda başladığını aktaran Mekki, "Bu işe 5 yaşında tezgahların altında uyuyarak başladım. 10 yaşında da çalışmaya başladım. 50 yıldır kutnucuyum." dedi.  AA
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Anahtar Kelimeler:
GaziantepKutnu Dokuması
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