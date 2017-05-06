Lagari uzaydaki yeni gözümüz

Türkiye 'nin yüksek çözünürlüklü ilk milli mikro yer gözlem uydusu Lagari, görücüye çıkıyor. Savunma sanayinin öncü firmalarından Savunma Teknolojileri Mühendislik AŞ, yüksek çözünürlüklü mikro yer gözlem uydusu Lagari'yi ilk kez 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) sergileyecek. STM tarafından, sosyal medya hesabından, "Dünyayı artık daha net ve geniş göreceğiz" temasıyla yapılan paylaşımla merak uyandıran Lagari, Türkiye'nin uydu teknolojilerindeki yetkinliğine yeni bir boyut getirecek. Türkiye’nin ilk milli mikro gözlem uydusu olan Lagari, sahada taktik görüntü ihtiyacının yakın gerçek zamanlı karşılanması, genel haritalama, orman ve bitki örtüsünün ve doğal afetlerin takibi gibi keşif gözetlemesi yapacak. Renkli ve nokta/şerit görüntü alma kabiliyetlerine sahip, yeni nesil elektro-optik kamera taşıyan Lagari, uzay teknolojisinde boşlukları dolduracak olan tamamlayıcı uydu kategorisinde ilk milli yatırım olma özelliğini taşıyor.

Kendi küçük kabiliyetleri büyük