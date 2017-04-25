Liman Ve Karasu Evleri

Yatırımcı firmaların ve bireysel olarak hareket eden vatandaşlarımızın tercihi yeşil ile mavi tonların bir arada olduğu mevki Sakarya – karasu oluyor.

Burada marka haline gelen karasu satılık yazlık projelerini değerlendiren pek çok kuruluş ve sendika var.

İstihdamıda etkileyen bu hareketlilik bölgede pek çok anlamda ivme kazanılmasını sağladı.

Ciddi anlamda Sakarya – Karasu’ya yatırım yapmak için hareketli günlerden geçiliyor.

Özellikle bu mevkiye doğru yatırım planlarını yönelten firmaları ve taşınmayı amaçlayan ilgili yöneticilikleri, kuruluşları tek tek yazılı ve görsel medyadan okumak mümkün.

Her geçen gün başka bir şirketin, Karasu’ya taşınması gündem oluyor.

Haydarpaşa Gümrüğü’nün de Karasu’ya taşınması sözkonusu.

Bundan dolayı karasuda satılık arsa bulmak imkansız hale gelmiştir.

Hatta ve hatta Karasu’nun gerisinde olan Denizköyde satılık arsa bulmakda imkansız.

Tabi bütün bu bahsi geçen yatırımların tamamlanmasının ardından bölgenin ekonomik olarak ulaşılamaz durumda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sakarya Üniversitesine bağlı olan Karasu Meslek Yüksek Okulu’na yeni bir ek bina inşa ediliyor ve bu bina 2000 kişilik dersliği de içinde barındıracak kapasitede.

Şu anki hali ile Karasu Meslek Yüksek Okulunda 2500 öğrenci bulunmaktadır.

Buralarda deniz doğa ile buluştuğu gibi vatandaşlarımızda karasu satılık daire projeleri ile yatırımlar ile buluşuyor

Mesela bölgedeki yatırımları ayaklandıran pek çok etken var.

“Ne gibi ?” sorusuna verilebilinecek en güzel cevap ulaşım faktörü.

Ama bunun yanı sıra Karasu Limanı’nı es geçmemek lazım.

Mesela UND heyeti geçtiğimiz günlerde Karasu Limanı’nda incelemelerde bulunmak üzere bölgeyi ziyarete geldi.

UND kısaltmasının açılımı Uluslararası Nakliyeciler Derneği olarak ifade ediliyor.

Ve UND’den bir grup heyet, Karasu Limanı’nı yerinde inceledi.

UND aynı zamanda resmi anlamda diğer ülkelerin lojistik sahasında hizmet veren yetkili birimleri ve uluslararası anlamda pek çok kuruluş ile muhatap bir firma.

Haliyle ziyaret ettikleri ve incelemelerde bulundukları Karasu Limanı’da resmi kurumlardan onayını almış, lojistik anlamda ticari açıdan büyük bir yükü göğüsleyen bir atılım.

Karasu Limanı malumunuz, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden geçiş belgesi dağıtım iznine sahip ve aynı zamanda da uluslararası bir gümrük kapısı vasfı olma özelliğini taşıyor.

Özellikle de doğu blokuna ticari rotalar ve pasta payı açısından hakim olan Rusya, Kazakistan ve BDT içerisinde bulunan pek çok ülkeyi ziyaretlerinin ardından Karasu Limanı’na gelen UND yetkilileri değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkan görüşleri ve talepleri yetkililere ileten öncü kuruluş oldu.

Sakarya – Karasu’da herşeyi olumlu yönden sil baştan etkileyen Liman malumunuz odur ki doğu bloku ülkelerine yönelik büyük bir kestirme güzergahın Karadenize açılış kapısı.

Eski viking yolu üzerinde bulunan güzergah pek çok ülkenin mallarının doğu blokuna ulaşmasını en kestirme yoldan sağlıyor.

Hal böyle olunca da Sakarya Karasu hareketliliğin hiç dinmediği yaz kış hayatın doruk noktada olduğu bir sıcak nokta olma özelliğini bu atılımla perçinlemiş oluyor.



UND Heyeti incelemelerin ardından, tedarik anlamında sağlanması gereken pek çok noktanın hızlı şekillendirildiğinin gözlemlendiğini ifade ederken; bir liman sahasında lazım olan unsurların, sürücüler için ATM ve döviz ATM noktalarının, liman bölgesine giden güzergahlarda yönlendirme levhaları ve yön tabelalarının, özellikle ÖTV’siz yakıt istasyonlarının taşımacıların en başlıca istekleri olduğunu Karasu Liman Yönetimi ile olan görüşmelerinde aktardı.

Liman bölgesinde tüm ayrıntıları ile derinlemesine fizibilite çalışmalarında bulunan UND İcra Kurulu Üyesi Alpdoğan Kahraman, Rusya, Kazakistan ve BDT Ülkeleri Çalışma Grubu Başkanı Naim Kakırman ve Ruhan Ekin Karasu Limanı Genel Müdürü Erhan Doğan’a başarı plaketide verdi.

Aynı zamanda Liman yönetimi ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği koordinasyonunun en sağlıklı ve hızlı şekilde hareket edebilmesi için iletişim hattı kurulmasına karar kılındı.

Bölgede inşa firmalarınca yürütülen çalışmalar neticesinde her mevkide yükselen karasu evleri yaşam alanı projeleri de gün geçtikçe bu gelişmeler ışığında daha da değerleniyor.

Özellikle de yatırım amaçlı İnşa firmalarının projelerini gezmek isteyen vatandaşlara İstanbul – Karasu arası ücretsiz servisler düzenleniyor.

Sakarya – Karasu’da yeni bir yaşam yükseliyor.



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