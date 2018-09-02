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Limon hasadında yük kadınlarda

Türkiye'nin limon üretiminde ilk sırada yer alan Mersin'de, erkenci cins olan mayer limonların hasadına başlanırken, hasat yükünü kadınlar çekiyor

02 Eylül 2018 Pazar 18:07
Limon hasadında yük kadınlarda

Narenciyenin en önemli gelir kaynaklarından birini oluşturduğu Mersin'in Erdemli ilçesinde, Eylül ayına girilmesiyle pazarların en çok aranan tatlarından limonun hasadına başlandı.

Toplanan mayer limonlar kalitesine göre kilogramı 1.5 ila 2.5 liradan satılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl 614 bin ton limon üretimiyle bu alanda Türkiye'de ilk sırada yer alan kentte, üretimden paketleme ve sevkiyat sürecine kadar geniş bir alanda çok sayıda kişi iş imkanı buluyor.

İşçilerin çoğunluğunu oluşturan kadınlar da hasadın başlamasıyla birlikte evlerini geçindirmek için sabahın ilk ışıklarıyla bahçelerin yollarını tutuyor. Erken saatlerde bahçelere gelen kadınlar yere yakın limonların toplanmasının ardından metrelerce yükseklikteki dallardakilere de merdiven yardımıyla ulaşıyor.

Özenle saplarını kestikleri olgunlaşmış limonları küfelere dolduran kadınlar, ürünlerin üzerilerindeki lekeleri de tek tek temizliyor. Kadınlar, hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu bahçelerde yorgunluklarını, ağaçların arasına kurdukları sofralarda atarken, akşama kadar döktükleri alın terinin karşılığı olan 65-70 lirayla evlerinin yolunu tutuyor.
AA

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