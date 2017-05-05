Lisede korkunç olay

Bursa ’da yanında getirdiği tabanca ile sınıfa giren 16 yaşındaki H.C., kız arkadaşını öldürdükten sonra silahı başına ateşleyerek intihara kalkıştı. Çılgın genç ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Hürriyet Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan H.C. (16) yanında getirdiği tabanca ile sınıfa sabah erken saatlerde girdi. Daha sonra beklemeye başlayan H.C., sınıf arkadaşlarının gözünün önünde 16 yaşındaki arkadaşı Nilüfer Acar’ı vurdu. H.C. daha sonra ise kendi kafasına sıkarak intihara teşebbüs etti. Neye uğradığını şaşıran arkadaşları durumu öğretmenlerine bildirdi. Acar, olay yerinde hayatını kaybederken, okula gelen 112 Acil Servis ekipleri ağır yaralı H.C.’yi Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Okul 1 gün arayla tatil edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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