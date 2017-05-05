Lisede korkunç olay

Bursa’da yanında getirdiği tabanca ile sınıfa giren 16 yaşındaki H.C., kız arkadaşını öldürdükten sonra silahı başına ateşleyerek intihara kalkıştı. Çılgın genç ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Hürriyet Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan H.C. (16) yanında getirdiği tabanca ile sınıfa sabah erken saatlerde girdi. Daha sonra beklemeye başlayan H.C., sınıf arkadaşlarının gözünün önünde 16 yaşındaki arkadaşı Nilüfer Acar’ı vurdu. H.C. daha sonra ise kendi kafasına sıkarak intihara teşebbüs etti. Neye uğradığını şaşıran arkadaşları durumu öğretmenlerine bildirdi. Acar, olay yerinde hayatını kaybederken, okula gelen 112 Acil Servis ekipleri ağır yaralı H.C.’yi Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.
Okul 1 gün arayla tatil edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Katilin Whatsapp konuşmaları ortaya çıktı
Bu arada Hürriyet Anadolu Lisesi'nde sınıfta kız arkadaşını vurarak öldüren ve daha sonra kendisini silahla ağır yaralayan 16 yaşındaki H.C.'nin Whatsapp konuşmaları ortaya çıktı. H.C olaydan çok kısa süre önce yazdığı mesajda, "Arkamdan katil demeyin. Kız kendisi istedi. Sınıfa gelip katil olmayı isterdim. Ya da dışarıda seri seri 50-100 kişiyi öldürmek ne güzel olurdu. Ama imkanlar buna el vermiyor. Hem riske de giremem. Hakikat ölümde gizlidir, ölümse hakikatin ta kendisidir. Pazartesi üç beş çiçek koyarsınız sıraya, sonra unutur gidersiniz. Bana kalsa o çiçekleri de koymayın. Neyim varsa, sağa sola dağıtın. Yaşarken işe yaramadım, bari ölünce bir işe yarayayım" dediği öğrenildi. İHA