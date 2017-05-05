Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Lisede korkunç olay

Yanında getirdiği tabanca ile sınıfa giren 16 yaşındaki H.C., arkadaşı Nilüfer Acar'ı öldürdükten sonra silahı başına ateşleyerek intihara kalkıştı. Katil H.C.’nin Whatsapp grubuna "Nilüferi vurmaya geliyorum" yazdığı ortaya çıktı

Bu haber kez okundu.

Lisede korkunç olay
Bursa’da yanında getirdiği tabanca ile sınıfa giren 16 yaşındaki H.C., kız arkadaşını öldürdükten sonra silahı başına ateşleyerek intihara kalkıştı. Çılgın genç ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Hürriyet Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan H.C. (16) yanında getirdiği tabanca ile sınıfa sabah erken saatlerde girdi. Daha sonra beklemeye başlayan H.C., sınıf arkadaşlarının gözünün önünde 16 yaşındaki arkadaşı Nilüfer Acar’ı vurdu. H.C. daha sonra ise kendi kafasına sıkarak intihara teşebbüs etti. Neye uğradığını şaşıran arkadaşları durumu öğretmenlerine bildirdi. Acar, olay yerinde hayatını kaybederken, okula gelen 112 Acil Servis ekipleri ağır yaralı H.C.’yi Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.
Okul 1 gün arayla tatil edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Katilin Whatsapp konuşmaları ortaya çıktı

Bu arada Hürriyet Anadolu Lisesi'nde sınıfta kız arkadaşını vurarak öldüren ve daha sonra kendisini silahla ağır yaralayan 16 yaşındaki H.C.'nin Whatsapp konuşmaları ortaya çıktı. H.C olaydan çok kısa süre önce yazdığı mesajda, "Arkamdan katil demeyin. Kız kendisi istedi. Sınıfa gelip katil olmayı isterdim. Ya da dışarıda seri seri 50-100 kişiyi öldürmek ne güzel olurdu. Ama imkanlar buna el vermiyor. Hem riske de giremem. Hakikat ölümde gizlidir, ölümse hakikatin ta kendisidir. Pazartesi üç beş çiçek koyarsınız sıraya, sonra unutur gidersiniz. Bana kalsa o çiçekleri de koymayın. Neyim varsa, sağa sola dağıtın. Yaşarken işe yaramadım, bari ölünce bir işe yarayayım" dediği öğrenildi. İHA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Bursa
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100