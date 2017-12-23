Lüferin kilosu 200 lira

Son günlerde denizlerde etkili olan fırtına yüzünden Marmara balıkçısı, teknelerini kıyıya bağladı. Az çıktığı için bir hafta önce fiyatı 150 liraya yükselen lüferin kilogramı, olumsuz hava koşullarının da etkisiyle yaklaşık 5 kilogram kıyma fiyatı olan 200 liraya ulaştı. Balıkesir Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Nihat Işık ise lüferin az çıktığı bir ay yaşadıklarını söyledi.

Işık, 24 metre yasağı nedeniyle lüferin yakalanamadığını ileri sürerek, "Aslında lüfer zamanı ama yakalanamıyor.

Bandırma Körfezi'nden Kapıdağ Yarımadası'ndan 500-600 bin lüfer geçtiğini tahmin ediyorum. Avcılık yapacak teknelerin hiçbiri 24 metre yasağından dolayı kıyıya inemiyor ve lüferi avlayamıyor." dedi.

Fırtınanın da lüferin azalmasına yol açtığını belirten Işık, soğuk havada avlanmanın zor olduğunu söyledi. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balıkçı esnafından Cem Tecimen de lüferin tezgahlarda adeta numunelik olarak bulunduğunu kaydetti. Son dönemlerde olta balıkçılarının yakaladığı lüferlerin geldiğini dile getiren Tecimen, "Denizlerimizde lüfer balığı azaldı.

Dolayısıyla lüfer balığı denizin padişahı oldu. Balıkçılarımızı uyarıyoruz çinekopları lütfen tutmayın büyüsün lüfer olsun." diye konuştu.

AA