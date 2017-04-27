Maaşını kaptıran kadının dili tutuldu

Adana 'da ATM'den maaşını çektikten sonra borçlarını dağıtırken içinde maaşı olan çantasını kapkaç yöntemiyle kaptıran kadın "dilim tutuldu bağıramadım" dedi. Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. 62 yaşındaki Sebiha Küçükgöde hayatını kaybeden eşinden dolayı bin 100 lira maaşa bağlandı. Dün sabah saatlerinde de Küçükgöde bin 100 lira maaşını ATM'den çekti. Yaşlı kadın parasını çantasına koyup borcunu ödemek için yaya olarak gezmeye başladı. Bir kaç yere borç verdikten sonra yanına yaklaşan motosikletli şahıs yaşlı kadının çantasını elinden çekip alarak kayıplara karıştı. Yaşlı kadın çantası çalınınca şoka girip ilk etapta dili tutuldu. Bir süre sora kendine gelen yaşlı kadının bağırmasıyla yanına gelen vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Küçükgöde, şahısların motosiklet ile gelip eline vurarak çantasını aldığını belirterek, "Çok korktum bayılacaktım yolda. Bağırayım dedim lastikçi ve bütün komşular burada hepsi gelirdi ama dondum kaldım dilim tutuldu ne yapacağımı şaşırdım. Kendime geldikten sonra çantam çalındı dedim komşular da geldiler baktılar ama nerede bulacaklar motorla kaçtılar" dedi. İHA