Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Maaşını kaptıran kadının dili tutuldu

ATM'den maaşını çektikten sonra borçlarını dağıtırken içinde maaşı olan çantasını kapkaç yöntemiyle kaptıran kadın korkudan dili tutulduğu için yardım çağıramadı

Bu haber kez okundu.

Maaşını kaptıran kadının dili tutuldu
Adana'da ATM'den maaşını çektikten sonra borçlarını dağıtırken içinde maaşı olan çantasını kapkaç yöntemiyle kaptıran kadın "dilim tutuldu bağıramadım" dedi. Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. 62 yaşındaki Sebiha Küçükgöde hayatını kaybeden eşinden dolayı bin 100 lira maaşa bağlandı. Dün sabah saatlerinde de Küçükgöde bin 100 lira maaşını ATM'den çekti. Yaşlı kadın parasını çantasına koyup borcunu ödemek için yaya olarak gezmeye başladı. Bir kaç yere borç verdikten sonra yanına yaklaşan motosikletli şahıs yaşlı kadının çantasını elinden çekip alarak kayıplara karıştı. Yaşlı kadın çantası çalınınca şoka girip ilk etapta dili tutuldu. Bir süre sora kendine gelen yaşlı kadının bağırmasıyla yanına gelen vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Küçükgöde, şahısların motosiklet ile gelip eline vurarak çantasını aldığını belirterek, "Çok korktum bayılacaktım yolda. Bağırayım dedim lastikçi ve bütün komşular burada hepsi gelirdi ama dondum kaldım dilim tutuldu ne yapacağımı şaşırdım. Kendime geldikten sonra çantam çalındı dedim komşular da geldiler baktılar ama nerede bulacaklar motorla kaçtılar" dedi. İHA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Adana
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100