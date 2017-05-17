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Maçka’da şehit olan asker toprağa verildi

Trabzon'daki terör saldırısında şehit olan uzman çavuş Osman Gazi Çetingöz, memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı

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Maçka’da şehit olan asker toprağa verildi
Trabzon'un Maçka ilçesinde yürütülen önleyici güvenlik faaliyeti sırasında terörist unsurlarla sağlanan temasta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Osman Gazi Çetingöz'ün cenazesi, memleketi Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde toprağa verildi.
Şehit Çetingöz için öğle vakti Sarıkaya Barbaros İlkokulu bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından cenaze namazını şehidin imam olan babası Kerim Çetingöz kıldırdı. 
Şehidin babası Çetingöz, namaz sonrası oğlunun tabutu başında bir konuşma yaptı. Çetingöz, "Bir gün her nefis muhakkak ölümü tadacaktır. Ben evlat yetiştirdim bu vatan için. O hainler sanmasın ki, Osman Gaziler biter. Biz hayatımızı feda etmişsek, benim bir tanecik yavrum hayatını feda etmişse bu vatan uğrunadır." dedi. 
Baba Çetingöz'ün konuşması sırasında şehit annesi Huriye Çetingöz de oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Van'ın Çatak ilçesinde 14 Nisan'da şehit düşen Astsubay Sinan Babacan'ın eşi Nur Babacan da şehidin annesi ve kardeşlerini teselli etmeye çalıştı. Tören sonrası şehidin naaşı ilçe mezarlığında toprağa verildi. AA
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