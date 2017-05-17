Maçka’da şehit olan asker toprağa verildi

Şehit Çetingöz için öğle vakti Sarıkaya Barbaros İlkokulu bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından cenaze namazını şehidin imam olan babası Kerim Çetingöz kıldırdı.

Şehidin babası Çetingöz, namaz sonrası oğlunun tabutu başında bir konuşma yaptı. Çetingöz, "Bir gün her nefis muhakkak ölümü tadacaktır. Ben evlat yetiştirdim bu vatan için. O hainler sanmasın ki, Osman Gaziler biter. Biz hayatımızı feda etmişsek, benim bir tanecik yavrum hayatını feda etmişse bu vatan uğrunadır." dedi.