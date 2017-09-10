Yazarlar GÜNDEM EKONOMİ YAŞAM DÜNYADAN TOPLUM SAĞLIK BİLİM-TEKNOLOJİ KÜLTÜR DİN
BİST
108452
ALTIN
147.783
DOLAR
3.4090
STERLİN
4.5023
EURO
4.1028

Mahalleli ölümden döndü

Bursa'da önceki gece yarısı şelale yapan elektrik telleri mahalleliyi sokağa döktü. Bomba gibi patlayan teller yere düşüp şelale yapmaya devam edince sokakta bulunan vatandaşlar ölümden döndü

10 Eylül 2017 Pazar 14:23
10 Okunma
Mahalleli ölümden döndü

Bursa'da önceki gece yarısı şelale yapan elektrik telleri mahalleliyi sokağa döktü. Bomba gibi patlayan teller yere düşüp şelale yapmaya devam edince sokakta bulunan vatandaşlar ölümden döndü. Olay, Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi Işık Sokak'ta meydana geldi. Elektrik telleri gece yarısı bilinmeyen bir sebeple şelale yapan elektrik telleri bir süre sonra bomba gibi patlayıp etrafa ateş sıçratmaya başladı. Patlamanın etkisiyle sokak aydınlanırken yataklarından kalkan vatandaşlar dışarıya çıktı. Elektrik tellerinin apartmanlara yakın geçmesi vatandaşları daha da korkuttu. Tam bu sırada tellerden biri kopup yere düştü ve burada da şelale yapmaya devam etti. O sırada sokakta olan vatandaşlar ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokağın girişini iki ayı yerden kapatıp tertip aldı. Patlamanın olduğu sokakta elektrikler kesilirken UEDAŞ ekipleri patlayan telleri yenileriyle değiştirdi. Patlamayla birlikte korku dolu anlar yaşadıklarını ifade eden mahalle sakinleri, "Bir anda elektrik telleri patlamaya başladı. Bizde vatandaşlar olarak korktuk patlamalar o kadar şiddetli gerçekleşti ki bomba patlar gibi sesler çıktı. Teller evlere çok yakın geçiyor ve bu sıkıntılar sürekli yaşanıyor" dedi. İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunan Anadolu'da böyle katliam yaptı
Yunan Anadolu'da böyle katliam yaptı
Suriyelilerin dönüşleri sürüyor
Suriyelilerin dönüşleri sürüyor
PKK'nın katlettiği iş adamı ağıtlarla toprağa verildi
PKK'nın katlettiği iş adamı ağıtlarla toprağa verildi
Konya'da korkutan yangın
Konya'da korkutan yangın
4 aylık bebek yola savruldu
4 aylık bebek yola savruldu

banner100

Yazarlar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim