Malatya yamaç paraşütüyle renklendi

Malatya'da 2 yıl önce sportif havacılık kulübünün kurulmasıyla yapılmaya başlanan yamaç paraşütü sporu, dağları renklendirdi. Malatya'da 2 yıl önce sportif havacılık kulübü kurulmasıyla yapılmaya başlanan yamaç paraşütü sporuna ilgi her geçen gün artıyor. Merkez Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi'nde yer alan 600 metre yüksekliğindeki Venk Tepesi'nden gökyüzüne salınan Malatya Sportif Havacılık Kulübü üyeleri, dağları renklendiriyor. Yamaç paraşütüyle tandem uçuşu yapanlar Karakaya Barajı ve Orduzu Pınarbaşı Gölleri'nin yanı sıra şehri kuş bakışı görme imkanı da buluyor. Malatya Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Faruk Aydoğan, yaptığı açıklamada, 5 yıl önce yamaç paraşütüyle uçmaya başladığını ve 2 yıl önce de kulübü kurduklarını söyledi. İlk etapta kulübün 3 kişiden oluştuğunu dile getiren Aydoğan, "Kurduğumuz kulüpte aktif halde pilot yetiştirmeye çalışıyoruz. Şu anda 35'e yakın üyemiz var ve bunların 15'i aktif olarak uçuyor." dedi. Birçok kişinin yamaç paraşütüyle uçmak için Fethiye'ye, Kayseri'ye ve diğer illere gittiklerini ifade eden Aydoğan, artık bu zorunluluğu ortadan kaldırdıklarını aktardı. Aydoğan, Malatya'nın da adrenalin tutkunlarının tercih ettiği yerler arasına girdiğini söyledi. AA