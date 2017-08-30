Malatya’da silahlı kavga: 1 ölü

Önceki akşam henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga eden taraflar dün sabah Çavuşoğlu Mahallesi Boztepe Caddesi üzerindeki bir kahvehanede karşılaştı. Yeniden başlayan kavgada 43 yaşındaki Veysel B. açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

İsmi öğrenilemeyen zanlı olaydan sonra kaçarken, çevredekilerin durumu sağlık ekiplerine bildirmesi ile olay yerine gelen 112 ambulansı yaralıyı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Veysel B. hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekipleri kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatırken, kavganın yaşandığı cadde güvenlik çemberi ile kapatıldı. Olay yerinde çok sayıda boş kovana rastlandı. Park halindeki bir aracın camı isabet eden mermi nedeniyle zarar gördü. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.