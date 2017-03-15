Mardin'de hain saldırı

Mardin-Diyarbakır karayolunun Mazıdağı Üçyol mevkiinde PKK'lı teröristler, önceden tuzakladıkları patlayıcıyı, karayolunda güvenlik güçlerince mayın ve el yapımı patlayıcı tarama faaliyeti yürütüldüğü esnada infilak ettirdi. Saldırıda Jandarma Uzman Kıdemli Çavuş Mahmut Yıldırım (28) ve Uzman Çavuş Erkan İmalı (23) şehit düştü. Patlayıcının asfaltın altına uzun zaman önce yerleştirildiğinin tahmin edildiği öğrenilirken, yaklaşık bir ton ağırlığında olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 08.35 sıralarında Mazıdağı ilçesi Aksu Jandarma Karakol Komutanlığınca Mardin-Diyarbakır karayolunda icra edilen mayın-el yapımı patlayıcı kontrolü esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 askerin şehit olduğu belirtildi.