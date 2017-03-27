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Marmara Denizi'nde lodos engeli

Marmara Denizi'nde hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı gemiler yollarına devam edemiyor.

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Marmara Denizi'nde lodos engeli
Marmara Denizi'nde hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı gemiler yollarına devam edemiyor. Pazar gününden beri etkisini sürdüren ve hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 30 şilep ve tanker, Tekirdağ ile Şarköy ilçesi sahillerinde demirledi. Gemilerin, hava koşullarının düzelmesinin ardından rotalarına göre hareket edeceği belirtildi. Bu arada, fırtına balıkçıları da olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle ava çıkamayan tekneler, dün de Süleymanpaşa, Şarköy, Mürefte ve Hoşköy balıkçı barınaklarında demirledi.
Meteoroloji yetkilileri, şiddetli fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşları meydana gelecek olumsuzluklara karşı uyardı. İHA

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