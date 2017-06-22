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Marmara'nın güneyinde deniz temiz

Bursa'nın Mudanya, Gemlik, Karacabey ve Balıkesir'in Erdek ilçelerinin Marmara Denizi'ne olan kıyıları ile İznik Gölü kıyısındaki plajlardaki ölçümlerinde 35 plajın tümünde denize girilebileceği tespit edildi

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Marmara'nın güneyinde deniz temiz
Bursa'nın Mudanya, Gemlik, Karacabey ve Balıkesir'in Erdek ilçelerinin Marmara Denizi'ne olan kıyıları ile İznik Gölü kıyısındaki plaj ve kamplarda gerçekleştirilen ölçümlerinde, 35 plajın tümünde denize girilebileceği belirlendi. Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğünün haziran ayı birinci tur Deniz Kirliliği İzleme Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Mudanya'da 9, Gemlik'te 8, Karacabey'de 3, Erdek'te 11 ve İznik Gölü kıyısında 4 olmak üzere 35 kamp ve plajda ölçüm yapıldı. Bu kapsamda, 100 mililitrede bulunan bakteri sayısının "kılavuz değer" ve zorunlu değer" şeklinde değerlendirildiği ölçümlerde, "toplam koliform", "fekal koliform" ve "fekal streptekok" parametrelerinin, tüm plajların referans değerler aralığında olduğu saptandı. Kirlilik ölçümlerinde, 35 plajdan 31'inde "iyi kalite su", 4'ünde "orta kalite su" tespit edildi.
Sonuçlar kılavuz değerlerin altındaysa "iyi kalitede su (girilebilir)", kılavuz değerle zorunlu değer arasındaysa "orta kalitede su (girilebilir)", zorunlu değerlerin üzerindeyse "kötü kalitede su (girilemez)" değerlendirmesinin yapıldığı ölçümlerin sonucunda, "kötü kalitede su" ve "denize girilmez" şeklinde bir tespit çıkmadı. AA
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BursaMarmara Denizi
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