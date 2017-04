‘Marmara’da her an deprem olabilir’

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Onur Köse, Türkiye’nin her yerinde her zaman depremlerin meydana gelebileceğini belirterek, “ Marmara bölgesi nde her gün, her an büyük bir deprem yaşanacakmış gözüyle bakmalı ve gerekli tedbirler de ona göre alınmalı” dedi.

Son günlerde Türkiye’nin farklı noktalarında meydana gelen depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan Yrd. Doç. Dr. Onur Köse, üniversite olarak uzun süredir depremlerle ilgili bilimsel çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Köse, “Türkiye’nin deprem haritasına baktığımızda, her yerinde deprem meydana gelebileceğini görmekteyiz. Bunlardan büyük olanlarına baktığımızda, genelde Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fayı gibi faylar üzerinde dizim göstermekte ve Bitlis bindirme zomu üzerinde dizim göstermektedir. Zaten bu bölgelerde 7 büyüklüğünde bir deprem meydan geldiğinde 200 kilometreye kadar olan mesafelerdeki yerleşkelerde yıkım yapabilmektedir” dedi.

‘Türkiye’nin her yerinde her zaman deprem olabilir’

Türkiye’de sismik aletlerin kullanılarak ölçüm yapılabildiği son 100 yılda çok büyük depremler yaşandığını hatırlatan Köse, “Marmara depremleri, en son yaşanan Van depremleri, Erzincan’da yaşanan depremler bunlara örnektir. Bunlar önemli fay hatları üzerinde meydan gelen depremlerdir. Genellikle de bu depremler 7’nin üzerinde oldukları için önemli yıkım ve can kayıplarına sebep olmaktadırlar. Ama şunu da bilmeliyiz ki Türkiye’nin her yerinde her zaman deprem olabilir. Bunu göz ardı etmemeliyiz” diye konuştu. Özellikle büyük kentlerde depreme karşı alınan önlemlerin yanında kırsal alanlarda yaşayan insanların da mümkünse evlerini kaya zeminler üzerinde inşa etmelerinin faydalı olacağını aktaran Köse, bunun en önemli tedbirlerden bir tanesi olduğunu söyledi.

Çanakkale depremleri haberci mi?

Marmara bölgesinde meydana gelebilecek olası depremleri de değerlendiren Onur Köse, “Ayvacık-Gürpınar hatlarında meydana gelen depremlerle birlikte son zamanlarda yine ‘Marmara depremlerinin habercisi mi?’ şeklinde yorumlanmaya başlandı. Bizler her şeyden önce şunu bilmek zorundayız. Çanakkale’de meydana gelen depremlerin Marmara’da meydana gelebilecek depremlerin habercisi olduğuna inanmıyorum. Çünkü depremsellik açısından farklı bölgelerdir. Fayların karakterleri de farklıdır” ifadelerini kullandı.

‘Marmara bölgesi Türkiye’nin can damarı’

Marmara bölgesinin Türkiye’nin can damarı olduğunu belirten Köse, “Marmara’da her gün, her an büyük bir deprem yaşanacakmış gözüyle bakılmalı ve tedbirlerin de ona göre alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Marmara bölgesi hem sanayisiyle hem de popülasyonuyla (nüfus yoğunluğu) Türkiye’nin can damarıdır. Marmara bölgesinde çok büyük yıkımlar meydana gelmesi durumunda bütün Türkiye çok olumsuz bir şekilde etkilenir. Biz bu gerçeği göz ardı edemeyiz” şeklinde konuştu. İHA