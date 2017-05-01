Marmaray'ın sefer sayısı artıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan , yaptığı açıklamada, Ayrılık Çeşmesi’nde, Marmaray Projesi kapsamında Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından yaklaşık 17 aydır sürdürülen çalışmalar nedeniyle tren sefer sıklığının zorunlu olarak 10 dakika arayla yapıldığını ifade etti. AYGM tarafından 16 Aralık 2015'te başlatılan çalışmaların, 28 Nisan'da başarıyla tamamlandığını belirten Arslan, Marmaray seferlerinin salı gününden (bugün) itibaren 333’e çıkarılacağını söyledi. Marmaray’ın hafta içi ve hafta sonu işleyişi hakkında da bilgi veren Arslan, hafta içi toplam 333 tren seferinin yapılacağını, günün yoğun olan 07.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatlerinde 5 dakika aralıklarla trenlerin hizmet vereceğini belirtti. Arslan, günün yoğun olmayan saatlerinde ise 10.00-16.00 arasında 7 dakika aralıklarla, 06.00-07.00-20.00-23:10 saatlerinde 10 dakika, 23.10-24.00 saatleri arasında ise 15-20 dakika aralıklarla tren seferlerinin yapılacağını kaydetti.





'200 milyon yolcu taşıdı'



