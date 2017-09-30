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Mars seyahatleri 2024’te başlayacak

Space X şirketinin kurucusu Elon Musk, “Mars seyahatlerinde kullanılacak araçların yapımına gelecek yıl başlayacağız” dedi. Sistem, uzun uçuşları da yarım saatin altına indirecek

30 Eylül 2017 Cumartesi 15:48
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Mars seyahatleri 2024’te başlayacak

Space X şirketinin kurucu Elon Musk, Mars seyahatlerine 2024 yılında başlamayı hedeflediklerini söyledi.

Musk, Avustralya'nın Adelaide kentinde Uluslararası Uzay Yolculukları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Space X'in gezegenler arası seyahatleri mümkün kılacak araçların yapımına gelecek yıl başlayacağını belirterek, amaçlarının 2024 yılında insanları Mars'a göndermek olduğunu duyurdu.

Güney Afrika asıllı mucit Musk, Gezegenler Arası Taşıma Sistemi (BFR) projesi olarak bilinen roket sisteminin, Dünya üzerinde şehirler arası uzun uçuşları da yarım saatin altına indireceğini ifade etti.

Sistem sayesinde örneğin New York'tan Şanghay'a 40 dakikada gidilebileceğine işaret eden Musk, bazı müşterilerinin, gezegenler arası seyahatlere çıkmadan önce, 106 metre boyunda 9 metre genişliğinde BFR sisteminin birkaç kez denenmesini görmek istediğini dile getirdi.

Elon Musk, BFR'nin ilk kargo versiyonlarının (insansız) 2022 yılında Mars'a gideceğini de söyledi.

BFR'nin, Mars ve Ay seyahatlerinin yanı sıra bugün fırlatma aracı Falcon 9 ve Dragon kapsülünün yaptığı gibi uydu fırlatacağı ve Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) hizmet vereceği kaydedildi. AA

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