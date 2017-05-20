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MEB'den mesleki eğitim hamlesi

Milli Eğitim Bakanlığınca çıraklık eğitiminin örgün eğitim kapsamına alınması ve mesleki eğitimde reform niteliğindeki değişikliklerin kamuoyuna tanıtılması amacıyla 81 ilde tanıtım faaliyetleri başlatılacak

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MEB'den mesleki eğitim hamlesi
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz imzasıyla illere gönderilen genelgede, mesleki ve teknik eğitimin sürdürülebilir kalkınmanın önemli unsurlarından biri görüldüğüne işaret edildi. Bu kapsamda, MEB'in mesleki ve teknik eğitime ilişkin çalışmalarının paydaşlarla iş birliği içerisinde yürütüldüğü anlatılan genelgede, ilgili mevzuatta değişiklikler yapılarak çıraklık eğitiminin zorunlu örgün eğitim kapsamına alındığı ve diğer mesleki ile teknik ortaöğretim okullarında iyileştirme çalışmaları yapıldığı hatırlatıldı. Çalışmalar ile çırak öğrencilerin Ahilik kültüründen gelen usta-çırak ilişkisiyle mesleklerini daha iyi öğrenmelerinin yolunun açıldığı kaydedilen genelgede, mesleki ve teknik eğitimde yapılan bu değişikliklerin kamuoyu ile paylaşılması, farkındalık oluşturulması için çıraklık eğitimi tanıtım kampanyası düzenlendiği bildirildi. Bu kapsamda hazırlanan bez afiş, afiş, bilboard, el broşürü ve kamu spotu gibi materyaller valiliklere gönderildi. Kampanya çerçevesinde, kurum ve kuruluşlara gönderilen tanıtım materyallerinin dağıtımı yapılarak bunlar uygun yerlere asılacak. Mesleki eğitim merkezi programı uygulayan mesleki ile teknik ortaöğretim kurumlarının tanıtım iş ve işlemleri, valilik ve kaymakamlıkların koordinasyonunda, il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri mesleki ve teknik eğitim şubeleri tarafından yürütülecek. HABER MERKEZİ
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