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Mehmetçik destan yazıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Irak sınırındaki İkiyaka Dağları'nda Türk Silahlı Kuvvetlerince sürdürülen "Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar Operasyonu" kapsamında şimdiye kadar 27 terörist etkisiz hale getirildi

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Mehmetçik destan yazıyor
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) İkiyaka Dağları'nda 25 Mart'ta başlatılan ve 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca yürütülen "Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar Operasyonu"nda Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor. Şimdiye kadar 27 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda teröristlere ait çok sayıda mühimmat, patlayıcı madde ve yaşamsal malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcılar, kontrollü şekilde infilak ettirildi. Mehmetçik, Türkiye sınırına yönelik her türlü tehdidin anında saptanarak bertaraf edildiği bölgede vatan savunmasını başarıyla sürdürüyor. İkiyaka bölgesine hakim tepelere konuşlu üs bölgelerinde 7 gün 24 saat görev yapan Mehmetçik, teröristlerin bulunduğu mağara ve sığınaklara girerek terör örgütüne ait malzemeleri ele geçiriyor. Türkiye'nin en yüksek üs bölgelerinden biri olan İkiyaka Dağları'ndaki 3 bin 400 metre rakımlı Düztepe'de görevli komandolar, teröristlerin kullandığı bir mağaraya operasyon düzenledi. Komandolar, güvenlik tedbirlerini aldıktan sonra sarp kayalıklardan inerek etrafını çevreledikleri mağarayı ateş altına aldı. Daha sonra mağaranın içine giren askerler, burada teröristler tarafından kullanılan çok miktarda yaşam malzemesini imha etti. Bölge, Himalaya Dağları'nı andıran İkiyaka Dağları, Geverok Yaylası ve göller ile birçok doğal güzelliği barındırıyor. AA
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