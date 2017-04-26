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Meltem Okulları başarıya doymuyor

Özel Meltem Okulları kuruluşunun 22. yılında büyük başarılarla dolu mazisine yeni başarılar eklemeye devam ediyor

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Meltem Okulları başarıya doymuyor
SELİM AYANOĞLU / ANKARA

13 Mart 2017 tarihinde gerçekleşen YGS sınavı sonuçlarına göre anasınıfından beri Meltem Okulları öğrencileri olan Fatıma Göksel Türkiye 88’incisi, Melike Bağbaşı Türkiye binincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.
Başarılarından dolayı tebrik ettiğimiz Ankara Meltem Okulları Koordinatör Müdürü Mesud Rahman Sözer, öğrencilerinin bu başarısında emeği geçen tüm öğretmenlerine teşekkür ederek bu başarının “İnsan gönüldür gönül” diyerek kurucusu olduğu Meltem Okullarının eğitim felsefesinin sarsılmaz temellerini atan Prof. Dr. Haydar Baş beyefendinin eseri olduğunu vurguladı.
21. yy eğitim anlayışının insanı tarihsel ve manevi kimliğinden yoksun, sadece bilişsel yönleriyle geliştirilmesi gereken bir meta olarak görmek gibi büyük bir yanlışı olduğunu söyleyen Meltem Okulları Koordinatör Müdürü Mesud Rahman Sözer, Meltem Okullarında öğrencilerinin milli ve manevi değerlerimizin yanı sıra evrensel çağdaş değerler ve Cumhuriyet değerleri ile de donatılmasına önem verildiğini belirtti.

2016 Türkiye 56’ıncısı da Meltem Okullarından

Geçtiğimiz yıl 2016 LYS sınavında Ali Haydar Göksel isimli öğrencilerinin de Türkiye 56. olarak yine büyük bir başarıya imza attığını hatırlatan Sözer, kendilerine özgü ‘Meltem Eğitim Modeli’ çerçevesinde öğrencilerinin bilişsel,  duyuşsal ve psikomotor gelişim gibi her biri birbirinden bağımsız olmayan gelişim alanlarının tümünün gelişimini hedefleyen bir eğitim felsefesi sayesinde bu başarılarının adeta bir gelenek haline geldiğinin altını çizdi. 

Sosyal aktiviteler başarıyı artırıyor

Yine bu başarılarda hafta içi ve hafta sonu düzenlenen piyano, keman, drama, voleybol, boks ve karate gibi sosyal kültürel aktiviteler ve özel ders konseptli etütler ile bütün öğrencilerine kendi öğrenme hızlarına uygun tüm zeka alanlarının gelişimine olanak sağlayacak bireyselleştirilmiş bir eğitim görme imkanı sunmalarının da rolünün büyük olduğunu sözlerine ekledi. 
Meltem Okullarının 22 yıllık eğitim tecrübesini çağdaş değerler ile milli ve manevi değerlerimizi başarıyla sentezleyen seçkin bir eğitim kadrosuna  sahip olduğunu söyleyen Ankara Meltem Okulları Koordinatörü Müdürü Mesud Rahman Sözer, sözlerini Meltem Okullarında uygulanan eğitim modelinin Türkiye’nin geleceğini inşa edecek başarılı örnek nesilleri yetiştirmeye devam edeceğini söyleyerek bitirdi.
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YGS SınavıAnkara Meltem Okulları
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