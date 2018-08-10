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Mersinli incir üreticisi rekolteden umutlu

Mersin'in Silifke ilçesinde hasadı sürdürülen incirde 960 ton rekolte bekleniyor. Göksu Nehri'nin beslediği vadinin çevresindeki Keben, Sabak, Senir, Nuru, İmambekirli, Evkafçiftliği ve Kargıcak mahallelerinde incir hasadı devam ediyor

10 Ağustos 2018 Cuma 15:46
Mersinli incir üreticisi rekolteden umutlu

Dalında kilogramı 3 liradan satılan incir, tezgahlarda 5-6 liradan alıcı buluyor. Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, gazetecilere yaptığı açıklamada, zengin bitki örtüsü sayesinde çok sayıda meyve ve sebzenin yetiştiği ilçede, incirin de çiftçilerin önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu söyledi.

İlçede 210 dönüm arazide dikili ağaçlardan bu yıl 960 ton meyve almayı beklediklerini belirten Doygun, Göksu Vadisi'nde yetişen incirlerin kendine has bir tadı olduğunu ifade etti. Doygun, "Göksu Vadisi'nin mikroklima özelliğinden dolayı ürünler ayrı bir tada sahip. En erken incir de bizim yöremizde çıktığı ve ilaç kullanılmadan organik olarak üretildiği için büyük rağbet görüyor. Bu nedenle de üreticimizin erken hasat yapıp iyi bir fiyattan sattığı için yüzü gülüyor." dedi.

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