Meslekten ihraç edilen 73 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü 'nün (FETÖ) "eğitim yapılanması"na yönelik operasyonda, hakkında gözaltı kararı çıkarılan 100 kişiden 73 kişi yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün "eğitim yapılanması"nda yer aldıkları ve şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 100 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyonda, aralarında eski okul müdürleri, müdür yardımcıları ve öğretmenlerin de bulunduğu 29'u kadın 73 şüpheli gözaltına alındı. Diğer zanlılardan 2'sinin önceki soruşturmalardan tutuklu bulunduğu, 25'inin ise aranmasının devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında; tamamı bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen Ulaştırma Bakanlığında görevli 17 kişi ve Milli Eğitim Bakanlığında görevli 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.