Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Meslekten ihraç edilen 73 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "eğitim yapılanması"na yönelik operasyonda, hakkında gözaltı kararı çıkarılan 100 kişiden 73 kişi yakalandı.

Bu haber kez okundu.

Meslekten ihraç edilen 73 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "eğitim yapılanması"na yönelik operasyonda, hakkında gözaltı kararı çıkarılan 100 kişiden 73 kişi yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün "eğitim yapılanması"nda yer aldıkları ve şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 100 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyonda, aralarında eski okul müdürleri, müdür yardımcıları ve öğretmenlerin de bulunduğu 29'u kadın 73 şüpheli gözaltına alındı. Diğer zanlılardan 2'sinin önceki soruşturmalardan tutuklu bulunduğu, 25'inin ise aranmasının devam ettiği öğrenildi. 
Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında; tamamı bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen Ulaştırma Bakanlığında görevli 17 kişi ve Milli Eğitim Bakanlığında görevli 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör Örgütüİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100