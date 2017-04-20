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Meteoroloji uyardı!

İstanbul'da bugün hava sıcaklığı aniden düşecek ve aradından sağanak yağış olacak. Yağışların tüm yurdu etkisi altına alması bekleniyor

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Meteoroloji uyardı!

İstanbul'da 21 dereceyi bulan hava sıcaklığı öğlen saatlerinden sonra 10 derece birden düşecek. Sağanak yağışlar görülecek

Meteoroloji'nin son hava durumu raporu şaşırttı. bugünden itibaren tüm yurtta sıcaklıklar 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşüyor.

Meteorolojinin sitesinde yayınlanan açıklamada bugünden itibaren yurdun kuzeybatı bölgelerden başlayarak yağışlı havanın, ardından ise serin havanın etkisine gireceği duyuruldu. Hava sıcaklıklarının Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde hissedilir olmak üzere (6-12 derece) azalarak mevsim normalleri altında seyredeceği bildirildi.

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Sağanak YağışİstanbulMeteoroloji
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