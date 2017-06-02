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Metrobüs arızalandı vatandaş yaya kaldı

Çağlayan'da sabah saatlerinde metrobüsün arızalanması nedeniyle uzun metrobüs kuyrukları oluşurken,vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

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Metrobüs arızalandı vatandaş yaya kaldı
Çağlayan'da sabah saatlerinde metrobüsün arızalanması nedeniyle uzun metrobüs kuyrukları oluşurken,vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Çağlayan'dan Zincirlikuyu istikametine seyir halinde giden yolcu dolu metrobüs bilinmeyen bir nedenden dolayı arızalandı. Çağlayan Metrobüs durağına kısa bir mesafe kala arızalanan metrobüs nedeniyle uzun metrobüs kuyrukları oluştu. Vatandaşlar ise yollarına yürüyerek devam etmez zorunda kaldı. Arıza bir süre sonra giderilirken, Vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Kimi vatandaşta üst geçitten oluşan uzun araç kuyruğunu cep telefonuyla görüntüledi.İşine yetişmeye çalışan Abdullah tekin, “ 40 dakikadır bekliyorum. Bir tane araç arıza yapmış bu nedenle kuyruk oluştu araçlar peş peşe dizildi” dedi. Seferler 45 dakika sonra metrobüsün arızasının giderilmesinin ardından normale döndü.
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