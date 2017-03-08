Metrobüslerdeki yoğunluk nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni bir uygulamaya başlıyor. Bu uygulamaya göre, dört ana duraktan kalkacak olan metrobüsler, son duraklarına kadar hiçbir durakta durmayacaklar. Uygulamaya ilişkin metrobüs duraklarına da afişler asıldı. İETT'den yapılan duyuruda, "09.03.2017 Perşembe günü Beylikdüzü son durak, Avcılar, Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme istasyonlarımızda yolcularımızın hızlı ve daha konforlu seyahat etmeleri için yukarıda ismi geçen istasyonlarımızda araçlarımız ring olarak çalışacaktır. (Araçlarımız bu istasyonlarımızda bekleme yapmayacaktır) Önemle duyurulur" denildi. Konuyla ilgili olarak bilgi veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa, 'ring' uygulamasının deneme sürecinde olduğunu, 34Z hattında denendiğini, yapılacak anketler sonucunda onaylanması durumunda, dört ana duraktan kalkan metrobüslerin, varış noktasına kadar tüm durakları pas geçerek seferini tamamlayacağını söyledi. HABER MERKEZİ
Metrobüs'te yeni bir uygulama
Metrobüslerdeki yoğunluk nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni bir uygulamaya başlıyor.
08 Mart 2017 Çarşamba 15:42
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