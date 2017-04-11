Mevsim geçişlerinde salgın hastalıklar artıyor

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Şerif Ortaç, mevsimsel geçişlerin olduğu Mart, Nisan ve Mayıs aylarında alerjisi olan kişilerde mevsimsel alerjik ve alerjik astım tablolarıyla sık karşılaştıklarını söyledi. Dr. Ortaç, bu dönemlerde genç hastaların yatak istirahat ve besinsel destek tedavisi ile bu süreci atlatabileceğini belirterek, “Mevsim geçişlerinin olduğu bu dönemde salgın hastalıklarında artış oluyor. Ani hava değişikliği ile bağışıklık sisteminde zayıflama izleniyor. Bunun neticesinde özellikle soğuk algınlığı, nezle boğaz ağrısı durumları gelişiyor. Bu şikayetlerin olması durumunda genç hastalarda yatak istirahat ve hafif besinsel destek tedavisi ile kişiler bu süreci atlatabilir yalnız kronik hastalığı olan genç, çocuk, bebek ve yaşlı hastalarda bu durum daha ağır seyredebiliyor. Bu tür durumlarda kişilerin ilgili sağlık kuruluşuna başvurmalarını tavsiye ediyoruz. Bunun haricinde bahar aylarında özellikle Mart, Nisan ve Mayıs aylarında alerjisi olan kişilerde mevsimsel alerjik ve alerjik astım tablolarında sık karşılaşıyoruz. Hapşırma, gözlerde sulanma, burun akıntısı burunda kaşıntı, hapşırık şikayetlerin olan kişilerin sağlık kuruluşuna başvurması tavsiyesinde bulunuyoruz. Bunun haricinde nefes darlığı inatçı geçmeyen kuru öksürük şikayetlerinde de yine alerjik astım tablosu düşünüyoruz. Bu kişiler vakit kaybetmeden vakit kaybetmeden her hangi bir sağlık kuruluşunda iç hastalıklar veya göğüs hastalıkları bölümüne başvurmaları tavsiye ediyoruz” dedi. İHA