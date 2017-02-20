Mezgit tezgahlardaki yerini aldı

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, Karadeniz'deki fırtına sonrası hamsinin ardından mezgit balığının da az miktarda avlanarak tezgahlardaki yerini tekrar aldığını söyledi. Arslan, yaptığı açıklamada, fırtına sonrası yaklaşık üç gündür büyük teknelerin hamsi, küçük teknelerin ise mezgit avladığını belirtti.

Her iki türün de av miktarının az olduğuna dikkati çeken Arslan, "Doğu Karadeniz'de hamsi avcılığı zaten yok denecek kadar az. Çok az miktarda çıkıyor, bazen bir tekne denk geliyor 500 kasa yakalıyor." dedi. Arslan, küçük teknelerin avlarına ise ortalama 10-20 kilogram mezgit balığı takıldığını dile getirerek, "Teknelerde az miktarda balık var, artacak diye bekliyoruz, umudumuz var, tekne başı 30-50 kilogram mezgit olacaktır. Hava daha yeni düzeldi, deniz daha kendine gelmedi, fırtınadan kaynaklanan ortam devam ediyor, birkaç gün daha durulması lazım." değerlendirmesinde bulundu. İstavrit balığının da çok az miktarda avlandığını vurgulayan Arslan, nisan ve mayıs ayında istavrit avcılığında artış olabileceğini kaydetti. Arslan, hamsi ve mezgit balığının tezgahlarda 15-20 lira arasında satışa sunulduğunu sözlerine ekledi. AA







