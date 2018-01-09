'Mezoterapi ile cilt gençleşiyor'

Dermatoloji Kliniğinden Uzm. Dr. Yüksel Oltulu, mezoterapi ile cilt yenileme yöntemleri hakkında bilgi verdi. Mezoterapinin incecik iğneler ve özel ilaçlarla uygulanan bir yöntem olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Oltulu, “Bu yöntem başlıca üç amaçla kullanılmaktadır. Mezoterapi, yüzdeki bağ dokusunu, cildi gençleştirmekte, bel, basen bölgesini inceltmede ve erkek tipi saç dökülmesinde kullanılmaktadır.

Mezoterapide küçük miktarlarda yapılan mikroenjeksiyonlarla ilaçlar direkt olarak problemli bölgeye verilir. Sistemik bir yan etkiye neden olmaksızın problem çözülür. Bu yolla tedaviden maksimum fayda elde edilir. Cilde uygulandığında gözenekleri sıkılaştırıyor, cildin yenilenmesini sağlıyor.

Yüzde lifting etkisi yapıyor, cildi daha gergin, genç bir görünüme kavuşturuyor. Mezoterapinin zayıflama amacıyla kullanıldığında ise, bel, kalça, basen bölgesine uygulanarak burada incelme sağlıyor. Saç mezoterapisi olarak uygulandığında, saçları yeni yeni seyrelmeye başlayan erkeklerde acil müdahale imkanı sağlıyor” diye konuştu.

'Kırışıklıklar azaltılabilir'

Kırışıklıkların yaşlanmanın en doğal sonucu olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Yüksel Oltulu, “Bu kırışıklıklar engellenemez fakat geciktirilebilir ve azaltılabilirler. Günümüzde, geçen zamanın ve güneşin cildimizde oluşturduğu izlerden kurtulmak için pek çok gelişmiş teknolojilerden faydalanmak mümkündür.

Ciltteki kırışıklık ve gevşemelerde kullanılan mezolift, bu yöntemlerin en doğal ve pratik olanlarındandır. Selülit tedavisinde de mezoterapi yöntemi uygulanmaktadır. Selülit, tipik olarak kadınlara özgü bir problem olup, kadınların yaklaşık yüzde 95'inin bu problemden yakındığı bilinmektedir.

Genelde kilolu kadınların hepsinde görülmekle beraber, kiloya bağlı olmaksızın da çoğu kadında görülür. Mezoterapi sırasında uygulanan mikro-enjeksiyonlar, mezoderm adı verilen deri orta tabakasını stimüle eder, dolaşımı canlandırır, bu sayede selülit oluşum mekanizmasını engeller ve oluşmuş selülitin giderilmesini sağlar. Mezoterapi, selülit tedavisinde uzun yıllardan beri etkili bir yöntem olarak uygulanmaktadır” şeklinde konuştu.

İHA