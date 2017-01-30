Mikail Dede gözyaşlarıyla uğurlandı

Zorlu kış şartlarına rağmen Mikail Aydın, Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı 1500 rakımlı yaklaşık bir buçuk metre karda Kirazlı köyündeki aile kabristanlığına defnedildi. Cenazeye Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) MYK Üyesi Ömer Turan, BTP MYK üyesi Hasan Barutçu, Kadırga TV Genel Müdürü Turhan Demir, İşadamı Hasan Peçe, İşadamı Nuri Keskin ve merhumun çok sayıda seveni katıldı. Bir yılı aşkın süreden beri kanser hastalığı ile mücadele eden Mikail Aydın, çevresinde vatan sevdalısı olarak bilinirdi. Hastalığının ciddi şekilde vücudunu kaplamasına rağmen ülke sevgisini hiç kaybetmeyen merhum Aydın, her yerde birlik ve bütünlüğü anlatırdı. Kendisine “Mikail Dede, nedir sendeki bu heyecan?” diye soru soran gençlere, “Evladım ülkenin tek çıkış yolu Haydar Hoca’dır, ülkeyi sadece Haydar Hoca kurtarır” demesi halen hafızalardaki tazeliğini koruyor. Öte yandan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, Mikail Aydın’ın vefatı nedeniyle Aydın ailesi ve yakınlarına taziye mesajı gönderdi.

YENİ MESAJ/ARTVİN