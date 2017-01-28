Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
banner138

Milas’ta 100 yıllık ağaçlar kesildi

Milas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede kuruduğu iddia edilen asırlık çam ağaçları için kesim işlemi yaptı.

28 Ocak 2017 Cumartesi 22:38
Milas’ta 100 yıllık ağaçlar kesildi
Milas Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçede kuruduğu öne sürülen birkaç asırlık çam ağacı için kesim işlemini gerçekleştirdi. Milas Şehir Parkı’nda ve ilçenin eski yerleşim yerlerinden çamlarıyla ünlü Çamlı Sokak’ta asırlık çam ağaçları, kuruduğu ve vatandaşlara tehlike oluşturduğu gerekçesiyle kesildi. Milas Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yapılan kesim işlemiyle ilgili olarak; ağaçların yaşlı olduğu için kuruduğunu ve vatandaşlar için park ve sokak alanında tehlike oluşturduğu gerekçesiyle kesildiğini ifade etti. Kesim işlemleri için Milaslı vatandaşlar tepki gösterdi. Çamlı Sokak’ta yaşayan vatandaşlar, çam ağaçlarının Milas Belediyesi tarafından yürütülen alt yapı çalışmaları esnasında köklerinin zarar gördüğünü ve bu nedenle kuruduğunu öne sürdü. Asırlık birkaç çam ağacının yerine yeni fidanların dikileceği öğrenildi. İHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alageyiklerin sayısı arttı
Alageyiklerin sayısı arttı
Koku delil sayılmalı
Koku delil sayılmalı
Şırnak değerleri Çin'e ulaşıyor
Şırnak değerleri Çin'e ulaşıyor
'Nuh'un Gemisi'nde yok yok
'Nuh'un Gemisi'nde yok yok
‘Gıda yoluyla da antibiyotik alıyoruz’
‘Gıda yoluyla da antibiyotik alıyoruz’
Doğal afetler en çok kadınları etkiliyor
Doğal afetler en çok kadınları etkiliyor
Acvit Kozmetik Ceo’su İsmail Çetin'den açıklama
Acvit Kozmetik Ceo’su İsmail Çetin'den açıklama
AVVA Erkek Giyim Yaz koleksiyon
AVVA Erkek Giyim Yaz koleksiyon
Koku alamamak büyük sorun
Koku alamamak büyük sorun

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim