Milli Parklara HGS geliyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, vatandaşların korunan alanlara zaman kaybetmeden girerek bu alanlarda daha fazla zaman geçirebilmeleri için Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) uygulamasını hayata geçiriyor. Başta HGS’ye sahip araçların korunan alanlara beklemeden giriş yapmalarına imkan sağlamanın yanında diğer ziyaretçilerin de yaya olarak veya araçları ile girişlerini kolaylaştırmak maksadı ile korunan alanlarda Hızlı Geçis Sisteminin kurulmasına yönelik olarak Genel Müdürlüğümüz ile Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Anonim Şirketi arasında geçtiğimiz Ağustos ayında bir protokol imzalanmıştı. İmzalanan bu protokol gereğince PTT tarafından gerçekleştirilen ihale kapsamında Hızlı Geçis Sisteminin kurulmasına yönelik olarak ilk çalışmaya Bursa Uludağ Milli Parkı’nda başlandı.

Aydın Büyük Menderes Deltası-Dilek Yarımadası Milli Parkı, Bolu Yedigöller Milli Parkı ve Abant Gölü Tabiat Parkı ile Trabzon Altındere Vadisi Milli Parkı gibi ilk etapta 23 adet korunan alanda yapılacak olan Hızlı Geçis Sisteminin kurulmasına yönelik olarak sözleşme Mart ayında imzalandı. İlerleyen zamanlarda HGS uygulaması bütün korunan alanlara yaygınlaşarak vatandaşların hizmetine sunulacak. İHA