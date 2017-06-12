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Minik Ceylin komşusunun evinde ölü bulundu

İzmir’in Ödemiş ilçesinde parkta oyun oynarken kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik, kaybolduktan 3 gün sonra komşusunun evinde ölü bulundu.

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Minik Ceylin komşusunun evinde ölü bulundu


İzmir’in Ödemiş ilçesinde parkta oyun oynarken kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik, kaybolduktan 3 gün sonra komşusunun evinde ölü bulundu. Ödemiş’te, 10 yaşındaki Ceylin Atik evlerinin önündeki parkta oyun oynarken ortadan kaybolmuştu. Minik Ceylin'i polis ekipleri her yerde ararken, polis ekipleri minik kızın ailesinin karşısındaki evden ihbar aldı. Evden koku geldiği ihbarı üzerine başlatılan inceleme sonrasında bölgeye olay yeri inceleme ekipleri ve ambulans sevk edildi. Çok sayıda vatandaş ve minik Ceylin'in ailesi de olay yerine geldi. Gergin bekleyiş ise dakikalar içerisinde devam etti. Polis, bekleyiş sırasında bölgeyi geniş bir şeride aldı ve kimseyi yaklaştırmadı. Yaşanabilecek bir olaya karşıda ekipler takviye kuvvetlerle evin önünde önlem aldı. Yapılan incelemede minik Ceylin'in cansız bedeni evin içerisinde bulundu. Aile, 10 yaşındaki Ceylin'in ölü bulunmasıyla sinir krizleri geçirdi. Ödemiş ilçesinde, evlerinin önündeki parkta üç gün önce ortadan kaybolan ve dedesinin cep telefonuna gelen "Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz" mesajının ardından polisler harekete geçmişti. İHA
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