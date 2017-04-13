MİT tırları savcısına istenen ceza belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT tırları nın durdurulmasıyla ilgili soruşturmayı yürüten eski cumhuriyet savcısı Aziz Takcı hakkında "Terör örgütü üyeliği" suçundan iddianame düzenledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Veysel Kaçmaz tarafından hazırlanarak, Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, Takcı hakkında " FETÖ /PDY üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi.

İddianamede, Takcı hakkındaki davanın, şüphelinin "Devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelerin hukuka aykırı yollarla ele geçirilip askeri ve siyasal casusluk amacıyla temin edilip açıklanması" suçundan yargılandığı Yargıtay 16. Ceza Dairesindeki dava dosyasıyla birleştirilmesi talep edildi.

‘Devlet sırrını deşifre etmek’

FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin tespitler ile itirafçı ve tanık beyanlarına yer verilen iddianamede, Takcı'nın, Adana TMK 10. madde ile görevli Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığı sırada, 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ve 19 Ocak 2014'te Adana Ceyhan Sirkeli otoyol gişelerinde, MİT'e ait tırları durdurarak, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini gerek yurt içinde gerekse uluslararası platformda zor durumda bırakmak ve itibarsızlaştırmak, devleti terörle ilişkilendirmek kasıt ve iradesiyle belli bir mizansen çerçevesinde hareket edip devlet sırrı kapsamındaki faaliyetleri deşifre etmek, devletin güvenliğine ve siyasal faaliyetlerine ilişkin bilgileri temin edip ifşa etmek suçlarından, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başmüfettişliği tarafından sevk edildiği Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla tutuklandığı kaydedildi.

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