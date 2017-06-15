Mobil internet kullanıcısı HIZLA ARTIYOR

Ericsson (NASDAQ: ERIC); en son Mobilite Raporu’nu yayınladı. Rapor; mobil bağlantıda sürekli bir hızlı büyüme gerçekleşeceğini ve küresel mobil veri trafiğinin 2022 yılında, şu anda olduğundan sekiz kat daha fazla olacağını tahmin ediyor. Mobil ağlardaki toplam trafik, 2017 ilk çeyreğinin sonunda, 2016 ilk çeyreğinin sonuna oranla yüzde 70 büyüdü. Ayrıca 2018 yılında dominant erişim teknolojisi (4G olarak da bilinen) LTE olacak ve bu da onu, tarihin en hızlı büyüyen mobil teknolojisi haline getirecek.

Ericsson Mobilite Raporu, mobil ağlardaki abone artışı ve veri trafiği ile ilgili en son istatistikleri kapsıyor. Buna göre rapor, mobil verinin gerekliliğinin altını çiziyor ve 2013 yılından bu yana senelik bazda mobil veri kullanımının artışının en üst seviyeye ulaştığını, bunun başını da Hindistan’ın çektiği iletiliyor.

Büyüme inanılmaz boyutlarda

Akıllı telefonların kullanılması ve mobil internet hizmetlerine olan kolay erişim, trafik rakamlarının en büyük kısmını oluşturuyor. Bu trendi daha açık bir şekilde ortaya koymak için, Ericsson, “akıllı telefon mobil veri trafiğini” ve “mobil veri trafiği” içerisinde analiz ediyor. 2022 yılının sonuna kadar, toplam akıllı telefon mobil veri trafiğinin dokuz kat artacağı ve ve aylık 66 ExaByte’a çıkacağı öngörülüyor.

Ericsson Stratejiden Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi, Teknoloji ve Yeni Gelişen Teknolojiler Bölümü Başkanı Niklas Heuveldop, şunları söyledi: “Yüzlerce mobil ağda yapılan ölçümlemelerimize göre Ericsson Mobilite Raporu, sektördeki inanılmaz büyümenin altını çiziyor. 4G abonelikleri hiç olmadığı kadar hızlı büyüyor, VoLTE’nin yükselişi hızlanıyor ve trafikteki yıllık büyüme 2013’ten bu yana görmediğimiz bir seviyede gerçekleşiyor. Bu noktada sektörde 5G’nin en kısa sürede yayılmasını sağlayacak olan, ‘bağımsız olmayan 5G New Radio’ (Non-Standalone 5G New Radio) da dahil olmak üzere, ağ evriminin tamamlanması konusunda atılacak önemli adımları görmek için sabırsızlanıyorum. Tahminlerimize göre bu durum, yarım milyarın üzerine ve nüfusun %15’ine denk 5G aboneliğini beraberinde getirecek.

LTE (4G), 2018’de abonelik sayısı bakımından, en geniş erişim teknolojisi olarak GSM’nin yerini alacak. Bu teknolojinin yayılma ve kullanım hızı konusunda eşi benzeri yok. WCDMA/HSPA ya da 3G’nin sekiz yıllık süreci ile karşılaştırıldığında, LTE’nin 2.5 milyar kişiyi kapsaması sadece beş yıl sürdü. Sadece bu yılın ilk çeyreğinde, 250 milyon yeni LTE abonesi oluştu. İHA