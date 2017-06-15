Mobil internet kullanıcısı HIZLA ARTIYOR

Ericsson (NASDAQ: ERIC); en son Mobilite Raporu’nu yayınladı. Rapor; mobil bağlantıda sürekli bir hızlı büyüme gerçekleşeceğini ve küresel mobil veri trafiğinin 2022 yılında, şu anda olduğundan sekiz kat daha fazla olacağını tahmin ediyor. Mobil ağlardaki toplam trafik, 2017 ilk çeyreğinin sonunda, 2016 ilk çeyreğinin sonuna oranla yüzde 70 büyüdü. Ayrıca 2018 yılında dominant erişim teknolojisi (4G olarak da bilinen) LTE olacak ve bu da onu, tarihin en hızlı büyüyen mobil teknolojisi haline getirecek.
Ericsson Mobilite Raporu, mobil ağlardaki abone artışı ve veri trafiği ile ilgili en son istatistikleri kapsıyor. Buna göre rapor, mobil verinin gerekliliğinin altını çiziyor ve 2013 yılından bu yana senelik bazda mobil veri kullanımının artışının en üst seviyeye ulaştığını, bunun başını da Hindistan’ın çektiği iletiliyor.
Büyüme inanılmaz boyutlarda
LTE (4G), 2018’de abonelik sayısı bakımından, en geniş erişim teknolojisi olarak GSM’nin yerini alacak. Bu teknolojinin yayılma ve kullanım hızı konusunda eşi benzeri yok. WCDMA/HSPA ya da 3G’nin sekiz yıllık süreci ile karşılaştırıldığında, LTE’nin 2.5 milyar kişiyi kapsaması sadece beş yıl sürdü. Sadece bu yılın ilk çeyreğinde, 250 milyon yeni LTE abonesi oluştu. İHA