Müdahillik talepleri kabul edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 6 general ve 17 subayın bulunduğu, 9'u firari 15'i tutuklu 24 sanığın yargılandığı İstanbul'daki "ana darbe davası"nda, müdahillik talepleri karara bağlandı. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşında yapılan binadaki büyük salonda İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada, müdahillik talepleri ele alındı. Talepleri karara bağlayan mahkeme heyeti, bazı şehit yakınları ile gazilerin yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin suçtan doğrudan zarar görmesi nedeniyle müdahillik taleplerinin kabulüne karar verdi.
Mahkeme, İstanbul Ticaret Odası, TÜRSAB, Hukukçu Kadınlar Derneği ve Halk Özel Harekat Derneğinin ise davaya katılma talebini kabul etmedi. AA