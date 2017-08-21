Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Müdahillik talepleri kabul edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 6 general ve 17 subayın bulunduğu, 9'u firari 15'i tutuklu 24 sanığın yargılandığı İstanbul'daki "ana darbe davası"nda, müdahillik talepleri karara bağlandı

Bu haber kez okundu.

Müdahillik talepleri kabul edildi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 6 general ve 17 subayın bulunduğu, 9'u firari 15'i tutuklu 24 sanığın yargılandığı İstanbul'daki "ana darbe davası"nda, müdahillik talepleri karara bağlandı. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşında yapılan binadaki büyük salonda İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada, müdahillik talepleri ele alındı. Talepleri karara bağlayan mahkeme heyeti, bazı şehit yakınları ile gazilerin yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin suçtan doğrudan zarar görmesi nedeniyle müdahillik taleplerinin kabulüne karar verdi.
Mahkeme, İstanbul Ticaret Odası, TÜRSAB,  Hukukçu Kadınlar Derneği ve Halk Özel Harekat Derneğinin ise davaya katılma talebini kabul etmedi. AA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör Örgütü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100