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Muş'ta karpuz zamanı

Muş'ta daha iyi fiyata satılması için mevsiminden geç ekilen karpuzun hasadına başlandı. Karpuzun Muş ekonomisine 60 milyon lira katkı sağlaması bekleniyor

04 Eylül 2018 Salı 15:51
Muş'ta karpuz zamanı

Muş ve çevre illerden gelen çiftçilerin daha iyi fiyata satılması için mevsiminden geç ektikleri karpuzun hasadına başlandı. Muş'un yanı sıra Batman, Diyarbakır ve Mardin'den gelerek Muş'ta kiraladıkları tarlalarda karpuz eken çiftçilerin mesaisi devam ediyor.

Çiftçiler, daha iyi fiyata satılması için mevsiminden geç ektikleri karpuzun hasadını yaparak ürünlerini tırlarla Türkiye'nin birçok iline gönderiyor. Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarımın Muş'ta önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

60 bin ton ürün bekleniyor

Muş Ovası'nda yaklaşık 370 bin dönümde ekim yapıldığını ve bunun 15 bin dönümünde karpuz üretildiğini anlatan Aydın, şöyle konuştu: "Elimizdeki verilere göre, bu yıl karpuz hasadından beklentimiz 60 bin ton. Bunun kent ekonomisine yaklaşık 60 milyon lira civarında getirisi olacak.

Ülkemizde Adana'dan başlayan karpuz hasadını Diyarbakır takip ediyor, en son Muş'ta hasat yapılıyor. Yani son üretim olması ayrıca önem katıyor. Türkiye'nin her yerine Muş'tan karpuz gönderiyoruz. Muş karpuzu tatlı ve sulu olması dolayısıyla tercih ediliyor."

Muş'tan karpuz alarak batı illerine satan Yılmaz Bayram ise diğer illerde karpuz hasadının sona erdiğine işaret ederek, "Burada karpuz hasadına yeni başlandı. Muş'un karpuzu çok kaliteli aroması, tadı çok güzel ve bu yüzden piyasada rağbet görüyor" dedi.
AA

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