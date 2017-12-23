"Musa" kod adlı terörist konuştu! operasyon başladı

Mardin MİT Bölge Daire Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerce terör örgütünün kırsal kadrolarına yönelik operasyonları sürüyor.

Terör örgütünün kış üslenmesine yönelik geçen ay yürütülen operasyonlarda sağ ele geçirilen ve İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler" listesinde gri kategoride bulunan, şehirlere yönelik bombalı saldırıların planlayıcısı sözde özel kuvvetler sorumlusu "Musa" kod adlı terörist Koçali Bala, ifadesinde teröristlerce kullanılan birçok sığınak ve barınak hakkında bilgi verdi.

Alınan bilgiler üzerine güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda, örgütün kullandığı tespit edilen barınak ve sığınakların içerisinde çok sayıda silah, mühimmat, mayın, el yapımı patlayıcı düzenekleri ile örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Teröristlerin, el yapımı patlayıcı yaptıkları ve barındıkları sığınak ve mağaralar imha edildi.

AA