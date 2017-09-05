Mutluluk endeksinde Türkiye 69. oldu

İngiliz The Spectator dergisinin araştırmasına göre dünyanın en mutlu insanları Norveç'de yaşıyor.



Listede Danimarka ikinci, İzlanda ise üçüncü oldu. 122 ülkeyi kapsayan araştırmada Türkiye 69'uncu sırada kendine yer bulabildi.



Rusya'da yaşayanlar ise Türkiye'ye kıyasla daha iyi durumda olmakla birlikte, yine de ortalamayı aşamadı. Rusya listede 49'uncu sırada. ABD 14'üncü, İngiltere 15'inci, Çin 79'uncu olarak açıklandı.



MEHMET KELEŞ/İSTANBUL

