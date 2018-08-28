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Müzik tansiyona iyi geliyor

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Taha Alper, "Yeni araştırmalar, müzik terapisinin de tansiyon kontrolünde geleneksel tedavilere ek olarak etkili olabileceğini düşündürüyor." dedi

28 Ağustos 2018 Salı 16:59
Müzik tansiyona iyi geliyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kardiyoloji Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ahmet Taha Alper, yeni yapılan araştırmaların,  müzik terapisi gibi yöntemlerin de tansiyon kontrolünde geleneksel tedavilere ek olarak etkili olabileceğini düşündürdüğünü belirterek,  müzik terapisiyle yapılan birçok çalışma bulunduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Alper, yaptığı açıklamada, kalp-damar hastalıklarının hala dünyadaki ölümlerin en sık sebeplerinden biri olduğunu, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre her üç ölümden birinin kalp-damar hastalıkları nedeniyle gerçekleştiğini aktardı. Kontrol altına alınmamış tansiyonun, kalp-damar hastalıklarının gelişmesinde rol oynayan en önemli sebeplerden biri olduğuna işaret eden Alper, ulusal verilere göre Türkiye'de yaklaşık 15 milyon yüksek tansiyon hastası bulunduğunu belirtti.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Taha Alper, bazı çalışmalarda pop müzikle klasik müziğin karşılaştırdığını belirtti. Alper, buna göre, pop müzik dinleyen hastaların tansiyon değerlerinde ek bir düşüş olmadığının görüldüğünü ifade ederek, klasik müzik dinleyen hastaların değerlerinde belirgin bir düşüş gözlendiğini kaydetti.

"Müzik terapisinin tansiyon değerlerini düşürmenin yanı sıra, kalp hızı değişkenliği, anksiyete, hayat kalitesi üzerine de olumlu etkiler göstererek kalp-damar hastalıklarını önlemede etkisi olduğu görülmüştür." diyen Alper, sözlerini şöyle tamamladı: Müzik terapisiyle ilgili çalışmalar hala devam etmekte. Tüm bunların ışığında müzik terapisi ileride tansiyon yüksekliği tedavisinde hekimlerin reçetelerinde yer alacak gibi görünüyor. Hatta müzik terapisi merkezleri bile oluşturulabilir."
AA

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