Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, dünyadan 500 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan Tavşan (Lepus) Takımyıldızı'nda birbirine yakın geçiş yapan iki galaksinin oluşturduğu 'ikiz galaksi' görüntüsünü kayda geçirdi. NASA, "IRAS 06076-2139" adı verilen galaktik olayın yüksek çözünürlüklü görüntüsünü internet sitesinde yayınlandı. ?Saatte 2 milyon kilometre hızla birbirinin yanından geçen galaksilerin teğet noktasında yakınlaşmaları Hubble'ın merceğine yansıdı. Bilim insanları, galaksiler arasındaki bu türden etkileşimlerin birinin diğerini yutması, alanını gasbetmesi ve hatta çarparak yok etmesiyle sonuçlanabileceğine dikkati çekti. Hubble'ın merceğine yansıyan 'ikiz galaksilerin' birbirlerinin bütünlüğünün bozacak bir etkiye yol açmayacağını kaydeden bilim insanları, buna rağmen galaksilerin iç yapılarının karşılıklı kütle çekimi nedeniyle kaçınılmaz olarak değişikliğe uğrayacağını vurguladı. HABER MERKEZİ
NASA 'ikiz galaksi' keşfetti
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, dünyadan 500 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan Tavşan (Lepus) Takımyıldızı'nda birbirine yakın geçiş yapan iki galaksinin oluşturduğu 'ikiz galaksi' görüntüsünü kayda geçirdi.
13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:59
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