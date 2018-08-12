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Nefes borusuna mama kaçan bebek kurtarılamadı

Burdur'un Bucak ilçesinde, nefes borusuna mama kaçtığı öne sürülen 3 aylık bebek hayatını kaybetti

12 Ağustos 2018 Pazar 16:01
Nefes borusuna mama kaçan bebek kurtarılamadı

Bucak ilçesi Boğazköy’de 3 aylık kız bebeği H.D.A.'nın cumartesi akşamı iddiaya göre nefes borusuna mama kaçtı. Ailesinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği bebek, ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. H.D.A., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Bebeğin cenazesi, morgdan alınırken acılı anne otomobilinin içinde kucağına verilen bebeğine üzüntüyle baktı. Minik bebeğin cenazesi, otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra babası ve halası tarafından morgdan alındı. Bebeğin cansız bedeni otomobilde bekleyen anne Emine A.'nın kucağına verildi. Acılı annenin bebeğin cenazesine hüzünlü şekilde bakması kameralara yansıdı. Minik bebeğin cenazesi Konya'da defnedildi.

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