Muş'un Varto ilçesinde yaz tatillerinde çobanlık yapan 13 yaşındaki Nesimi Atila, koyun otlatırken keman, tambur ve ney çalıyor, çoban arkadaşlarına mini konser veriyor. Çaylar Yatılı Bölge Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Atila, derslerindeki başarısının yanı sıra müziğe olan ilgisi ve yeteneğiyle de dikkat çekiyor. İlçe merkezine 30 kilometre mesafedeki Seki köyü Karaç mezrasında çiftçilik ile uğraşan babası ve erkek kardeşi ile yaşayan Atila, yaz tatillerinde çobanlık yaparken keman, tambur ve ney çalıyor, kendisi ile aynı işi yapan arkadaşlarına müzik ziyafeti çekiyor. Atila, yaptığı açıklamada, mezrada babasına hem ev işlerinde yardım ettiğini hem de merada hayvanları otlattığını anlattı. Küçüklüğünden beri müziğe büyük ilgi duyduğunu ve İstanbul'da yaşadıkları dönemde kısa süre piyano kursuna gittiğini dile getiren Atila, şöyle konuştu: "Mozart ve Beethoven gibi ünlü müzik dehalarından ilham alıyorum. Aslında en iyi piyano çalıyorum ama piyanom yok. Benim en büyük hayalim konservatuvara gitmek. Ev işleri ve çobanlıktan arta kalan zamanlarımda ise ders çalışıyorum." Baba İbrahim Atila ise oğlunun kendisine her konuda yardımcı olduğunu ve hayvanlara baktığını belirtti. AA
Nesimi'nin konservatuvar hayali
Muş'un Varto ilçesinde yaz tatillerinde çobanlık yapan 13 yaşındaki Nesimi Atila, koyun otlatırken keman, tambur ve ney çalıyor, çoban arkadaşlarına mini konser veriyor
25 Ağustos 2017 Cuma 15:35
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