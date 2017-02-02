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Noterlerde yeni düzenleme

Noterlerin tescil edilmiş araçların satış ve devirlerine ilişkin yaptığı sözleşmelerin 20 yıl olan saklanma süresi 15 yıla düşürüldü.

02 Şubat 2017 Perşembe 17:52
Noterlerde yeni düzenleme
Noterlik Daireleri Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelik, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, noterliklerde yapılan işlemler, saklanma şekil ve esasları bakımından, “A, B, C ve D” diye dört gruba ayrıldı. Sadece tescil edilmiş araçların satış ve devirlerine ilişkin sözleşmeleri kapsayan D grubuna piyango ve özel kuruluşların, kura, seçim ve toplantılarında yapılan belgelendirmelerin de yer aldığı tespit işlemleri, emanet işlerine ait tutanaklar, imza onaylı veya onaysız tüm tebligat işlerine ilişkin işlem kağıtları ve tercüme işlemleri de dahil edildi. Yönetmelikteki düzenleme ile işlem kağıtlarının saklanma süreleri de değiştirildi. B grubunda yer alan özel ve tüzel kişilerin, noterliklerde yaptırdıkları defter, fatura, makbuz ve benzeri diğer onaylamalara ilişkin işlem kağıtları ile örnek işlemler 10 yıl, C grubundaki Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılan protesto işlemleri ise 5 yıl saklanacak. Düzenleme ile D grubundaki işlemlerin 20 yıl olan saklama süresi de düşürüldü. Değişikliğe göre tescil edilmiş araçların satış ve devirlerine ilişkin sözleşmeler ile grupta yer alan diğer işlemlerin saklama süresi 15 yıl olacak. AA
Son Güncelleme: 02.02.2017 17:53
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