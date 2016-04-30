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O artık sualtına emanet

İzmir’de 1970’li yıllardan bu yana iki yaka arasında yolcu taşımacılığı yapan 9 Eylül Vapuru, Karaburun’da su altı canlılığın artırılması ve dalış turizminde kullanılmak üzere törenle batırıldı

30 Nisan 2016 Cumartesi 15:37
O artık sualtına emanet

İzmir'de 1970'li yıllardan bu yana iki yaka arasında yolcu taşımacılığı yapan 9 Eylül vapuru, Karaburun ilçesinde su altı canlılığın artırılması ve dalış turizminde kullanılmak üzere törenle batırıldı.

Vapurun ilk kaptanlarından Yahya Şaşmaz, Karaburun İskelesi'nde düzenlenen törendeki konuşmasında, gemiye dair birçok güzel anısı olduğunu belirtti.

Kendisinin bir yandan üzüldüğünü bir yandan da sevindiğini dile getiren Şaşmaz, "Yıllarca kullandığım vapurun batması üzüyor ama en azından parçalanmadığı, deniz yaşamına yapay resif olarak katkı sağlayacağı için seviniyorum" diye konuştu.

İzmir Valisi Mustafa Toprak da denizden daha fazla yararlanılması gerektiğini ifade ederek, "Yapay Resif ve Turizm Amaçlı Batık Projesi" kapsamında batırılacak vapurun, dalış meraklılarının ilgisiyle ilçe turizminin yanı sıra deniz altındaki canlı hayatının gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Vapurun batırılmasına üzülenler bulunduğuna değinen Toprak, "Bu bir yok oluş değil, hatıraların deniz altında yeniden fışkırmasıdır" dedi.

9 Eylül vapuru, çevredeki teknelerin de katılımıyla sirenler eşliğinde kontrollü şekilde batırıldı. Etkinliğe katılanların, hatıra fotoğrafı çektirdiği gözlendi.
Son Güncelleme: 30.04.2016 17:19
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